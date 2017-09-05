Политика
Источник: Вести.ru
10:07, 05 Сентября 2017 Версия для печати

Путин рассказал о высылке 155 дипломатов США и о выборах-2018

Глава РФ Владимир Путин рассказал о возможном сокращении дипмиссии США ещё на 155 человек.

На пресс-конференции саммита БРИКС в китайском Сямэне Владимир Путин сказал, что Россия может выслать из страны ещё 155 американских дипломатов.

По его словам, 115 россиян при дипмиссии РФ в США на самом деле работают при ООН. «Строго говоря, они не являются дипломатами, аккредитованными при Госдепартаменте», — цитируют Путина «Вести.ru».

Президент также сообщил, что он поручил МИД РФ оспорить через суд решение США о запрете для Москвы пользоваться консульствами и торговыми представительствами. Это нарушает имущественные права России, считает Путин.

На пресс-конференции Владимира Путина спросили, не готов ли он объявить о своём участии в президентских выборах в 2018 году. Глава РФ сказал, что все политики, желающие побороться за президентский пост, объявят о своём намерении в предусмотренное законом время. По его словам, он не хочет делать никаких заявлений, поскольку это помешает работе: «Сразу начинают думать о том, что будет после выборов, кто где будет работать после выборов. Надо работать сейчас».

Напомним, в июле РФ уравняла число сотрудников американских диппредставительств в стране с числом российских дипломатов в США до 455 человек, сократив 755 человек. В ответ на это США прекратили работу российского генерального консульства в Сан-Франциско и представительств России в Вашингтоне и Нью-Йорке.

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