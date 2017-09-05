Политика
Источник: «Собеседник» №34-2017
17:02, 05 Сентября 2017 Версия для печати

Путин не приехал, но дорога осталась. Как прошел "президентский урок"

Что касается личного пиара Путина, то он пытался найти общий язык с поколением, рассуждая о современных технологиях
Что касается личного пиара Путина, то он пытался найти общий язык с поколением, рассуждая о современных технологиях
Фото: kremlin.ru

Зачем Путин посетил Ярославль – уже в третий раз – и почему не доехал со своим «открытым уроком» до школы в глубинке.

– Нам нужны ваши лайки! Мы хотим хайпа! – призывал ведущий транслировавшегося 1 сентября на всю страну президентского открытого урока Дмитрий Маликов.

Но больше всего хайпа словила школа в поселке Туношна Ярославской области. Именно ее должен был посетить Владимир Путин. И чиновники в экстренном порядке облагородили заведение. А в самом селе начались масштабный ремонт дороги и застилка газона.

До Туношны глава государства так и не доехал, ограничившись телемостом. Но ведь дорога-то осталась! И теперь как минимум до весны, пока по традиции вместе со снегом не сойдет асфальт, селяне будут вспоминать несостоявшегося гостя с благодарностью.

Третье за последний год посещение Путиным Ярославля носило явно предвыборный характер. Эксперты спорили только о том, кто зарабатывал очки: в первую очередь сам президент или его бывший охранник Дмитрий Миронов, чье временное губернаторство уже успело спровоцировать межэлитные войны. Президентское внимание к фигуре Миронова должно было даже самым непонятливым продемонстрировать: поражения кандидата Кремль не допустит.

Что касается личного пиара Путина, то он пытался найти общий язык с поколением, рассуждая о современных технологиях: «Искусственный интеллект – это будущее не только России. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира».

Слово «властелин» отсылает к любимой у юношества киносаге по роману «Властелин колец». Но вышла накладка: именно 1 сентября британский актер Иэн Маккеллен, сыгравший волшебника Гэндальфа, выступил в поддержку Кирилла Серебренникова и с критикой российских властей.

Критиковали чиновников и ярославцы, вышедшие в день визита президента на акции протеста. «Путин, Ярославлю нужны школы» – с таким плакатом стоял пикетчик.

В регионе идет процесс закрытия и объединения школ, а финансирование образовательных учреждений урезается. Проблема характерна не только для Ярославля. Но, как считает Путин, все это не мешает России «развиваться опережающими темпами» и «делиться с миром своими знаниями». Это аксиома, не требующая доказательств.

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