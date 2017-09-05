Половина россиян выступила против участия РФ в войне в Сирии

Согласно опросу «Левада-центра», 49% россиян высказались за завершение военной операции России в Сирии.

Как пишет «Интерфакс», 30% респондентов заявили о необходимости продолжать войну в Сирии. 22% затруднились с ответом по этой теме.

Как стало известно, 32% граждан РФ опасаются, что участие РФ в сирийском конфликте станет для нашей страны «новым Афганистаном». Маловероятным такое развитие событий посчитали 40% опрошенных. 11% уверены, что этого вообще не может быть. Ещё 10% затруднились с ответом.

«Левада-центр» проводил опрос с 18 по 22 августа. В нём приняли участие 1600 человек из 137 населённых пунктов России.

Как ранее писал Sobesednik.ru, по неофициальным данным, военные потери РФ в Сирии стали расти. Число погибших там россиян за первую половину 2017 года превысило потери за предыдущие 15 месяцев.

Напомним, военная операция РФ в САР началась 30 сентября 2015 года. Российская авиация поддерживает наземные войска Башара Асада, воюющие против оппозиции и террористических группировок.