Почему Путин согласился на миротворцев ООН на Донбассе

Политолог Вадим Карасёв рассказал Sobesednik.ru, почему Путин согласился отправить миротворцев ООН на Донбасс.

5 сентября президент Владимир Путин поручил МИДу внести в ООН резолюцию об отправке миротворческих сил ООН на Донбасс. Глава РФ подчеркнул, что миротворцы должны находиться только на линии разграничения сил Киева и самопровозглашённых республик, а их деятельность должна касаться исключительно обеспечения безопасности сотрудников миссий ОБСЕ. По словам Путина, отправка миротворцев состоится не иначе как после разведения сторон и отвода тяжёлой техники. «И это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашённых республик — ДНР и ЛНР», — отметил президент.

Идея о введении миротворческих сил ООН на Донбасс обсуждается с начала 2015 года. 22 августа текущего года президент Украины Пётр Порошенко сообщил о своём намерении обратиться с такой просьбой к ООН. По его мнению, Россия выступает против урегулирования конфликта, поэтому стопорит решение вопроса о миротворцах.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в интервью Sobesednik.ru оценил перспективы отправки миротворцев на юго-востоке Украины:

— Всё будет зависеть от американцев, [спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта] Волкера, [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель и [президента Франции Эммануэля] Макрона — согласятся они с таким вариантом введения миротворцев либо они будут на стороне Украины, которая предлагает более широкий охват территории миротворцами, которые должны стоять не на сегодняшней линии размежевания, а должны получить контроль над границей Украины и России. Тогда, с точки зрения Украины, есть смысл проводить выборы на этой территории, потому что будут гарантии, что они пройдут по украинскому законодательству с использованием украинских СМИ, политических сил и так далее.

Если же миротворцы будут только на линии размежевания, значит, территория ДНР и ЛНР останется под контролем Российской Федерации, — объясняет Карасёв. — Тогда встаёт вопрос: как в таком случае можно провести выборы на этих территориях по украинскому законодательству и при украинской администрации? Может, надо думать о переходных администрациях, а не о той, которая сейчас — [главы ДНР Александра] Захарченко и [лидера ЛНР Игоря] Плотницкого.

Украина выступила за то, чтобы миротворцы были на границе Украины и России. Тогда можно будет приступать к тому, чтобы были отведены вооружения. Но тут главное не только отвод вооружений, но и то, что будет с властью на этой территории, неконтролируемой Украиной. Сейчас там пророссийская власть, марионетки России. Вряд ли Россия согласится на то, чтобы туда сразу вернулась украинская власть. Значит, в рамках «нормандской четвёрки» с привлечением Волкера можно начинать обсуждение переходных администраций. Кстати, так было и в Северной Ирландии, и во всех других конфликтах, которые переходили от военной деэскалации к выборам и политическим решениям.

Вадим Карасёв Фото: Кадр YouTube

— Почему Путин именно сейчас согласился на ввод миротворцев?

— Я думаю, это один из результатов встреч Волкера и [помощника президента РФ Владислава] Суркова (их первые переговоры прошли 21 августа — прим. Sobesednik.ru). Как-то надо решать эту проблему. Тем более что Америка давит: летальное оружие всё время [грозит предоставить Украине]. Это можно рассматривать и как шантаж, но это результативный шантаж. Экономические санкции, достаточно серьёзное геополитическое похолодание в Европе и в отношениях между США и Россией. Да, это можно назвать новой холодной войной, хотя на холодную войну это ещё не тянет. Но существенное геополитическое похолодание — это да.

Путин — прагматик, реалист. Он понимает, что у России сейчас нет ресурсов для того, чтобы противостоять Западу в геополитическом смысле, не говоря уже о военно-стратегическом. Плюс зависает этот конфликт на Донбассе. Его как-то надо решать. Кстати, обратите внимание, что на 2018 год в проекте бюджета РФ нет расходов на ДНР и ЛНР. Значит, сегодня Россия всё-таки вынуждена идти на уступки и искать какой-то компромисс. Но пока это не тот компромисс, на который рассчитывает Украина.

— На смягчение санкций пока не надеяться?

— Пока нет. До решения конфликта, до того, как украинские пограничники будут на границе России с Украиной, об этом речь вряд ли пойдёт. Но на это можно надеяться в 2018 году. Я думаю, санкции серьёзно давят на российскую элиту, а элита уже начинает выражать пока глухое и непубличное недовольство сложившейся ситуацией. Путин улавливает такие симптомы раздражения и недовольства в элите, которая теряет серьёзные капиталы.

— А выборы на носу.

— Ну конечно, совершенно верно. Поэтому на какие-то уступки надо идти.