Политика
15:51, 05 Сентября 2017 Версия для печати

Глава Литвы сообщила о требовании Путина "встать на колени"

Пресс-секретарь президента РФ опроверг новость о требованиях, которые Владимир Путин выдвинул президенту Литвы.

Глава Литвы Дали Грибаускайте заявила в интервью агентству Delfi, что в 2010 году она получила от Владимира Путина «список требований, которые должна выполнять Литва». В частности, Путин, занимавший тогда пост председателя правительства, якобы потребовал от неё не строить атомную станцию и сотрудничать с Россией.

«Это было не предложение дружить или сотрудничать — или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом», — рассказала Грибаускайте.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал РИА «Новости», что информация о требованиях Путина не соответствует действительности: «Нет. Это неправда».

читайте также:На прошлой неделе каналу «Культура» исполнилось 20 лет
Владимир Кара-Мурза-ст.: "Культура" и Литва против пропаганды
Обозреватель Sobesednik.ru Владимир Кара-Мурза-старший – о телеканале «Культура» как луче света в царстве пропаганды »

читайте также:"Путин улавливает симптомы раздражения и недовольства в элите"
Почему Путин согласился на миротворцев ООН на Донбассе
Политолог Вадим Карасёв рассказал Sobesednik.ru, почему Путин согласился отправить миротворцев ООН на Донбасс »

Также по теме
Путин
Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

Почему Путин согласился на миротворцев ООН на Донбассе
15:15, 05 Сентября 2017
Политолог Вадим Карасёв рассказал Sobesednik.ru, почему Путин согласился отправить миротворцев ООН на Донбасс
»
Кому могут продать ЦСКА? Три возможных кандидатуры
15:04, 05 Сентября 2017
Насколько вероятна в обозримой перспективе продажа футбольного клуба ЦСКА и кому именно, выяснял Sobesednik.ru
»
В горле детей обнаружены бактерии, поражающие кости и суставы
14:59, 05 Сентября 2017
Определённые бактерии в горле ребенка могут быть причиной смертельно опасных инфекции костей и суставов
»