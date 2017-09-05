Глава Литвы сообщила о требовании Путина "встать на колени"

Пресс-секретарь президента РФ опроверг новость о требованиях, которые Владимир Путин выдвинул президенту Литвы.

Глава Литвы Дали Грибаускайте заявила в интервью агентству Delfi, что в 2010 году она получила от Владимира Путина «список требований, которые должна выполнять Литва». В частности, Путин, занимавший тогда пост председателя правительства, якобы потребовал от неё не строить атомную станцию и сотрудничать с Россией.

«Это было не предложение дружить или сотрудничать — или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом», — рассказала Грибаускайте.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал РИА «Новости», что информация о требованиях Путина не соответствует действительности: «Нет. Это неправда».