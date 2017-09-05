Феоктистов и Сечин сообщили в ФСБ о вымогательстве взятки Улюкаевым

Генерал Олег Феоктистов написал заявление на имя директора ФСБ Александра Бортникова о вымогательстве взятки Улюкаевым.

Экс-замначальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ генерал Олег Феоктистов написал заявление на имя директора ФСБ Александра Бортникова о вымогательстве взятки Алексеем Улюкаевым. Как следует из материалов «дела Улюкаева», оглашенных в Замоскворецком суде Москвы, Феоктистов обвинил бывшего министра экономического развития РФ Улюкаева в вымогательстве двух миллионов долларов за содействие в подготовке сделки по продаже «Башнефти». Об этом сообщают «Ведомости».

Раскрыть факт коррупции получилось благодаря следственному эксперименту: предоставленные Игорем Сечиным якобы по требованию Улюкаева денежные средства были промаркированы, а сумка, в которой лежали деньги — помечена.

Алексей Улюкаев стал первым в современной истории федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения. Сам экс-министр вины не признает. В собственноручно сделанных примечаниях к протоколу Улюкаев отмечает, что он не помнит, ставил ли лично сумку в багажник.