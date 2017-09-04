Жириновский призвал уволить Лаврова из-за его мягкости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что на посту президента он бы первым делом уволил главу МИД Сергея Лаврова.

«Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жёсткая линия. С чего бы я начал, если бы был президентом: я бы начал со смены министра иностранных дел. Он уже не годится для другой обстановки, <…> сегодня нужен другой человек, который будет лучше его», – цитирует Владимира Жириновского РИА «Новости».

На пресс-конференции политик также сообщил о том, что члены ЛДПР пользуются большой популярностью среди любителей селфи. «Эти себяшки говорят о многом – 100 тысяч человек выбрали депутатов ЛДПР для фото вместе на память», – приводит слова Жириновского «Парламентская газета».

В июле Жириновский сообщил, что он сделал более 10 тысяч селфи. В 2015 году лидер ЛДПР предложил заменить слово «селфи» на «себяшки» и предостерёг молодёжь от увлечения этим видом фотографирования. По его словам, стремление сделать удачный кадр часто приводит к трагедиям.