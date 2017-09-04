Станислав Белковский – о перспективах Ксении Собчак на выборах-2018

Известный политолог Станислав Белковский на Sobesednik.ru — об исторических предпосылках женского правления в РФ.

Намедни газеты «Ведомости» и РБК распространили слух: «спарринг-партнером» Владимира Путина на президентских выборах-2018 будет женщина. Причем даже понятно какая — нар. арт. РФ Ксения Собчак.

Правда, в утечке фигурировало еще несколько дам из системных оппозиционных партий. Но ярких имен этих красавиц не удалось запомнить даже мне — политологу, отличающемуся исключительным умением держать в памяти полную ерунду. Так что других кандидаток пока обсуждать не будем.

В тот же день г-жа Собчак гневно заявила, что если Кремль хочет женщину — а то вроде как переработали слишком на почве подготовки главных выборов страны, — то у них есть дивы типа Ирины Яровой, Елены Мизулиной и Натальи Поклонской. А за Ксению Анатольевну решать будет только она сама. Идея же представить ее марионеткой Кремля принадлежит тем, кто хочет стреножить К. А. в политике и блокировать любые самостоятельные шаги. Суки (с).

Чистым опровержением слуховой версии это, впрочем, считать нельзя. Скорее это звучит как фраза Евгения Примакова после увольнения его с поста премьер-министра Борисом Ельциным в мае 1999 года: теперь я ничего для себя не исключаю.

Станислав Белковский Фото: Стоп-кадр YouTube

Но, независимо от того, идет ли Ксения Собчак на выборы и если да, то при чьей поддержке, я хотел бы привлечь благосклонное внимание читателя к иному.

Еще в феврале 2003 года в нашей астрополитической реальности началась так называемая Эра Водолея. Россия — страна Водолея, потому все каноны, признаки и характеристики новейшей эры относятся к нам вдвойне.

Эра Водолея сулит нам медленный, но верный переход к женскому правлению. Именно в этот долгий исторический период мы обречены осознать, что правильные, неподдельные функции мужчины: ученый; художник (в широком смысле); воин; святой. Управлять же должны женщины.

Согласно одной из теорий (пока что, к сожалению, в научных мирах не избыточно популярной), изначально на Земле вообще царил матриархат (женская власть). Но потом, по мере перехода к тяжелому земледелию, где надо было ворочать неподъемный плуг, роль мужика возросла непропорционально. А дальше уже наступила цивилизация войны, где физические возможности убивать руками — голыми или нагруженными оружием — вывели мужчину на авансцену, водрузив на потный лоб символическую корону хозяина.

Притом правили-то миром на самом деле женщины. По принципу старой пословицы «муж — голова, а жена — шея». Многие важнейшие решения, нередко менявшие судьбы измученного мира, мужики принимали, чтобы привлечь внимание дам или исполнить перед дамами некие незакрытые обязательства. Мой любимый пример: я убежден, что Наполеон Бонапарт начал войну против России в 1812 году для того, чтобы ублажить свою гражданскую жену, польскую графиню Марию Валевскую, и посадить их общего маленького сына Александра на престол Польши (при регентстве матери). Что без разгрома Российской империи было — и оказалось — невозможно.

Женщины более компромиссны, чем мужчины. Их твердость искусно вуалируется мягкостью. Они способны управлять одним взглядом, хлопотом ресниц, движением ямочки на щеке. Это и есть власть.

Потому женское правление — это всего лишь приведение формального в соответствие с фактическим. Тем более что цивилизации войны в старом смысле уже нет — высокотехнологичным оружием может управлять homo sapiens любого пола и даже трансгендер.

Так что пусть Ксения Собчак идет на выборы. Сам факт ее участия будет зычным сигналом закоснелому русскому обществу: «можно!»