Путина попросили за мусульман в Мьянме на миллионном митинге в Чечне

Свыше миллиона человек вышли на митинг в Грозном против преследования мусульман в Мьянме.

Как ранее писал Sobesednik.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не согласится с позицией руководства РФ, если оно поддержит власти Мьянмы, где преследуют этническую группу рохинджа, которая исповедует ислам.

На сайте МВД по Чеченской Республике сообщается, что 1,1 миллиона человек приняли участие в митинге у мечети «Сердце Чечни» на центральной площади города Грозный [к 2016 году в ЧР проживали более 1,3 миллиона человек – прим. Sobesednik.ru]. Акция прошла без происшествий.

По данным издания «Кавказ.Реалии», жителей Чечни обязали явиться на митинг через мессенджеры.

«Грозный-информ» пишет, что участники митинга приняли резолюцию-обращение к президенту Владимиру Путину, которую зачитал со сцены советник главы ЧР Адам Шахидов. Преследование рохинджа в Мьянме названо в резолюции террором.

«Терроризм в Чечне в России остановили, победили, потому что знали, что самый большой враг террористов это ислам – религия мира и созидания. И больше всех от этого зла страдают именно мусульмане», – сказано в резолюции. Авторы текста попросили Путина «употребить весь ваш авторитет и влияние в мире, чтобы остановить геноцид мусульман».

Во время митинга Рамзан Кадыров попросил мусульман не спешить с заявлениями о вооружённой борьбе, но сказал, что жители Чечни готовы помочь единоверцам в Мьянме.

Митингующие сожгли плакаты с фотографией предводителя буддийских монахов Мьянмы Ашина Виратху.