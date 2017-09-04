Кадыров пригрозил пойти против РФ из-за мусульман в Мьянме

Рамзан Кадыров заявил, что он выступит против позиции российского руководства, если оно поддержит власти Мьянмы.

Как писал Sobesednik.ru, 3 сентября несколько сот мусульман устроили в центре Москвы несанкционированный митинг в поддержку своих единоверцев, которые стали объектом преследований в Мьянме. Манифестанты скандировали «Аллаху акбар!», обвиняли правительство Мьянмы в терроризме и молились на улице. В правоохранительных органах сказали, что акция прошла без эксцессов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил на YouTube ролик, где проклял «шайтанов» в руководстве Мьянмы, которые преследуют полуторамиллионный мусульманский народ рохинджа.

«Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления, я против позиции России. У меня есть своё видение, своя позиция. Я больше чем уверен, что сегодня никто не будет поддерживать убийц и насильников, но есть определённые нюансы государственной политики, поэтому мы должны с понимаем относиться к тому, что происходит, и как себя ведут государственные деятели и политики», – сказал Кадыров.

Чеченский лидер заявил, что он не может, несмотря на просьбы его сторонников, послать на помощь мусульманам Мьянмы своих бойцов, поскольку это прерогатива государства – отправлять войска в другую страну. По его словам, он бы развязал против властей Мьянмы ядерную войну, если бы у него была такая возможность.

На прошлой неделе в результате столкновений между представителями этнического меньшинства рохинджа и силовиками погибли 400 человек. Около 40 тысяч рохинджа бежали в соседний мусульманский Бангладеш и на острова в Бенгальском заливе.