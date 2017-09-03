Причиной обысков в торгпредстве РФ Госдеп назвал защиту объектов

Госдепартамент объяснил, почему в дипломатических представительствах РФ в США проходят обыски.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США пытаются отвлечь внимание от обысков в дипломатических представительствах РФ с помощью распространения «фейковых» новостей.

Fox News со ссылкой на официальное письмо Госдепартамента США сообщает о том, что причиной обысков стало обеспечение безопасности.

«Эти инспекции были проведены для обеспечения безопасности и защиты объектов и подтверждения того, что российские власти освободили помещения», — цитирует телеканал сообщение Госдепа.