Предложение США продать дипсобственность РФ в МИД сочли сенсацией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что США предложили РФ продать дипсобственность в Штатах.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что МИД РФ призвал США одуматься и вернуть дипломатические объекты России.

Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что Госдеп ожидает продажи российской собственность в Вашингтоне и Сан-Франциско в свою пользу.

«Я сейчас скажу сенсационную вещь. В это поверить невозможно, официально по линии Госдепа нам не дали понять, нам напрямую сказали, что ожидают, что мы продадим эти объекты американскому государству», — сказала Захарова.

Она отметила, что дипсобственность РФ — «не однокомнатные квартиры на задворках». «Центр города и Вашингтона, и Сан-Франциско. Объекты, связанные с так называемыми "дачами" — это самые респектабельные места, поэтому там было так интересно проводить мероприятия», — объяснила Захарова.