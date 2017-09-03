МИД РФ призвал США одуматься и пригрозил деградацией отношений

В воскресенье, 3 сентября, Министерство иностранных дел РФ призвало США вернуть дипломатические объекты России.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Госдеп объяснил обыски в дипмиссиях РФ обеспечением безопасности.

МИД РФ опубликовал на своем сайте заявление, в котором призвал США немедленно вернуть дипломатические объекты.

«Призываем американские власти одуматься и немедленно вернуть российские дипломатические объекты», — сказано в сообщении.

В противном случае, отмечает МИД, «на США ляжет вся вина за продолжающуюся деградацию отношений между нашими странами, от которых во многом зависит состояние глобальной стабильности и международной безопасности».

Напомним, официальный представитель ведомства Мария Захарова заподозрила США в попытке отвлечь внимание от обысков в дипмиссиях с помощью «фейковых» новостей.