Политика
Источник: ЦТАК
07:24, 03 Сентября 2017 Версия для печати

КНДР хочет разместить водородную бомбу в качестве боеголовки ракеты

Северная Корея заявила о намерении создать баллистическую ракету с водородной боеголовкой.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), глава Северной Кореи Чим Чен Ын осмотрел водородную бомбу, созданную для того, чтобы разместить ее в качестве боеголовки новой северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

В сообщении отмечается, что все компоненты бомбы сделаны в КНДР.

Ким Чен Ын, как пишет агентство, заявил, что весь процесс производства бомбы обоснован идеями чучхе (северокорейская доктрина, в основе которой лежит идея опоры на собственные силы — Sobesednik.ru) и дает возможность Пхеньяну производить столько ядерного оружия, сколько он захочет.

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В двух словах. Сколько у Северной Кореи ядерного оружия
Sobesednik.ru изучил мнения экспертов о том, сколько у КНДР ядерных ракет и кому они могут угрожать »

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