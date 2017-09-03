Политика
Источник: ТАСС
10:46, 03 Сентября 2017 Версия для печати

Испытание водородной бомбы КНДР вызвало два землетрясения

В воскресенье, 3 августа, Северная Корея официально объявила об успешном испытании водородной бомбы.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Пхеньян работал над созданием ракеты с водородной боеголовкой.

ТАСС со ссылкой на Центральное корейское телевидение сообщает о том, что КНДР провела испытание ракет с водородной боеголовкой.

«В соответствии с распоряжением Трудовой партии Кореи о разработке стратегического ядерного оружия наши атомщики успешно испытали на севере страны водородную бомбу для межконтинентальных боеголовок», — сообщили в Северной Корее.

Отмечается, что в результате испытания бомбы были зафиксированы два землятресения магнитудой 6,3 и 4,6.

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В двух словах. Сколько у Северной Кореи ядерного оружия
Sobesednik.ru изучил мнения экспертов о том, сколько у КНДР ядерных ракет и кому они могут угрожать »

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