Политика
12:19, 02 Сентября 2017 Версия для печати

Владимир Путин решил не ехать в США на Генассамблею ООН

Президент России Владимир Путин не планирует принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Нет. Участие президента РФ не планируется», — заявил РИА «Новости» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Генеральная ассамблея ООН откроется 12 сентября. По данным Reuters, 18 сентября президент США Дональд Трамп намерен обсудить с мировыми лидерами реформу ООН. Эта структура, с его слов, скорее напоминает клуб для дружеских встреч, чем серьёзную политическую организацию.

«Мы поддерживаем усилия генерального секретаря по внесению конкретных изменений в рамках ООН, чтобы лучше согласовывать работу по гуманитарной помощи, развитию и защите мирных инициатив», — говорится в декларации, призывающей генсека ООН Антонио Гутерреша реформировать организацию.

читайте также:Генассамблея, «осуждая временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополя и подтверждая непризнание ее аннексии», призывает «незамедлительно положить конец» всем случаям ущемления прав человека
Генассамблея ООН не признала "временную оккупацию" Крыма. Что дальше?
Sobesednik.ru обсудил с экспертами принятие в ООН резолюции, в которой Крым назван «временно оккупированным» Россией »

читайте также:Дональд Трамп
Михаил Таратута: "Бомбить или не бомбить КНДР?" Что решит Трамп
Колумнист Sobesednik.ru Михаил Таратута – о реакции американского президента на угрозы КНДР »

Также по теме
Трамп
Путин
Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

Как отличить мошенника от благотворителя?
13:06, 02 Сентября 2017
Sobesednik.ru выяснил, как не попасться на удочку лже-благотворителей, собирающих деньги якобы на помощь нуждающимся
»
Кто, если не бакланы. Фантастические животные атакуют "Зенит-Арену"
00:01, 02 Сентября 2017
Стадион, сменивший ряд названий – «Зенит Арена», «Крестовский», «Санкт-Петербург», – теперь окрестили «Баклан-ареной»
»
Троцкий, Рихтер и клоны "Голоса". Каким будет новый телесезон
20:07, 01 Сентября 2017
1 сентября на телеканалах страны стартует новый сезон. Sobesednik.ru узнал, чем удивят телезрителей на этот раз
»