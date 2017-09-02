Владимир Путин решил не ехать в США на Генассамблею ООН

Президент России Владимир Путин не планирует принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Нет. Участие президента РФ не планируется», — заявил РИА «Новости» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Генеральная ассамблея ООН откроется 12 сентября. По данным Reuters, 18 сентября президент США Дональд Трамп намерен обсудить с мировыми лидерами реформу ООН. Эта структура, с его слов, скорее напоминает клуб для дружеских встреч, чем серьёзную политическую организацию.

«Мы поддерживаем усилия генерального секретаря по внесению конкретных изменений в рамках ООН, чтобы лучше согласовывать работу по гуманитарной помощи, развитию и защите мирных инициатив», — говорится в декларации, призывающей генсека ООН Антонио Гутерреша реформировать организацию.