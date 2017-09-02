Политика
12:49, 02 Сентября 2017 Версия для печати

Саакашвили связал задержание брата со своим возвращением в Киев

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о задержании в Киеве своего брата.

Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, которого недавно лишили украинского гражданства на основании предоставления ложных данных в анкете, написал в своём Facebook, что его брата Давида задержали восемь сотрудников МВД, когда он выходил из дома в Киеве.

«Он юрист, имеет вид на жительство в Украине, видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться», — считает Саакашвили.

Председатель Социалистической партии Украины, бывший советник главы МВД Украины Илья Кива сообщил, что брата Саакашвили задержали за нарушение режима пребывания в стране, его готовят к депортации.

Ранее Михаил Саакашвили заявил, что 10 сентября он вернётся в Украину из Польши, чтобы опротестовать в суде решение о лишении его гражданства и продолжить политическую деятельность. «Я взял обязательство перед украинцами лишить Украину олигархата», — сказал Саакашвили.

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