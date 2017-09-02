Политика
Источник: РБК
13:54, 02 Сентября 2017 Версия для печати

МВД ответило на вопрос о "даче Януковича" в Подмосковье

В МВД опровергли новость о проживании экс-президента Украины Виктора Януковича в доме приёмов «Русичи».

Ранее Sobesednik.ru писал со ссылкой на «Медузу», что после бегства из Украины Виктор Янукович поселился в доме приёмов «Русичи» при МВД в элитном посёлке Баковка под Москвой. На этой земле раньше стояла дача маршала Семена Буденного.

2 сентября МВД ответило на запрос РБК о пребывании Виктора Януковича в Баковке.

«Информация, размещённая в некоторых СМИ о проживании неких лиц в загородном доме ведомства, не соответствует действительности. Загородный дом приёмов "Русичи" МВД России, находящийся в Московской области, используется для проведения конференций, заседаний, симпозиумов, совещаний, а также для приема и обслуживания делегаций, в том числе иностранных», — заявили в ведомстве, уточнив, что с 2012 года в трёхэтажном здании никто постоянно не проживал.

Ранее в субботу, 2 сентября, стало известно, что в России у Виктора Януковича и его гражданской жены родился сын.

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