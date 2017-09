Дипломаты РФ развели костёр перед отъездом из консульства в США

Инспектор по экологии прибыл в генконсульство РФ в Сан-Франциско, из трубы которого несколько часов валил густой дым.

1 сентября Sobesednik.ru писал, что Вашингтон потребовал от Москвы закрыть консульства в Сан-Франциско и Нью-Йорке ко 2 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с огорчением отметил, что США не хотят танцевать с Россией политическое танго и исполняют «индивидуальный брейк-данс».

«Интерфакс» сообщает, что в ночь на 2 сентября из трубы генконсульства РФ в Сан-Франциско шёл густой дым. Российские дипломаты, готовящиеся к отъезду, не пустили в здание пожарных, заявив, что они жгут в камине некоторые предметы.

Дым в российском диппредставительстве обеспокоил экологические службы города. На место приехал инспектор по экологии, чтобы сделать замеры воздуха. По данным RT, специалист не зафиксировал каких-либо нарушений.

Журнал Foreign Policy опубликовал у себя в Twitter видео, на котором видно, как на территории консульства горит костёр. Туда дипломаты бросали некие бумаги, пишут журналисты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась внимание СМИ и экстренных служб к отъезду российских дипломатов. «Сейчас в Сан-Франциско начинается очередной цирк — новый виток травли под названием "А что это вы там делаете?"» — написала она в Facebook.

По словам Захаровой, сотрудники консульства занимаются «консервацией здания»: «В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое».

