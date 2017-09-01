Политика
13:30, 01 Сентября 2017 Версия для печати

В Кремле прокомментировали планы выдвинуть женщину в президенты

В администрации президента РФ удивились информации СМИ о поиске женщины-политика для участия в выборах-2018.

Как ранее писал Sobesednik.ru, журналистка Ксения Собчак заявила, что она не контактирует с администрацией президента РФ, где якобы подыскивают женщину-политика в спарринг-партнёры Владимира Путина на выборах в 2018 году.

«Я каждое утро читаю, что источники сказали, и сильно удивляюсь, много нового узнаю для себя», – заявил Life первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что у Кремля нет планов привлечь женщину к участию в выборах президента. «В Кремле об этом не думали», – цитируют Пескова «Ведомости».

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