Политика
Источник: RT
11:12, 01 Сентября 2017 Версия для печати

В ГД предлагают запретить рекламу безалкогольного пива из-за молодежи

В ближайшее время в Госдуму поступит законопроект, запрещающий рекламу безалкогольного пива.

Как сообщает RT со ссылкой на законопроект, с которым ознакомилась редакция, авторами документа выступили заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Сергей Фургал и президент межрегиональной общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев.

По мнению Фургала, реклама безалкогольного пива все равно ассоциируется у людей с алкогольным напитком.

«Когда мы говорим о рекламе безалкогольного пива, все на интуитивном уровне подразумевают пиво стандартное. Основная аудитория, на которую она нацелена, — дети и подростки, поэтому такую рекламу нужно запрещать просто категорически, без всяких оговорок», — считает он.

Депутат уверен, что реклама безалкогольного пива опасней, чем алкогольного, так как она создает иллюзию, что напиток безвреден.

«При этом человеку прививается привычка пить пиво. И когда молодежь пойдет в магазин, она выберет обычное пиво, потому что это круче, чем безалкогольное», — уверен депутат.

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