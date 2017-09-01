СМИ рассказали об особняке Виктора Януковича в Подмосковье

Как выяснили журналисты, экс-президент Украины Виктор Янукович живёт на государственной даче в посёлке Баковка.

25 августа певец и депутат ГД Иосиф Кобзон заявил, что рядом с ним в подмосковном посёлке Баковка проживает Виктор Янукович.

«Медуза» выяснила, что Янукович живёт в доме номер 21а по улице Лесной в Баковке. Земельный участок принадлежит федеральному казенному учреждению «Загородный дом приёмов "Русичи"» при МВД. Ранее на этой земле находилась дача маршала Семена Буденного.

Портал со ссылкой на Росреестр пишет, что на территории государственной дачи, где живёт Виктор Янукович, находится трёхэтажный кирпичный дом, а также двухэтажное здание для хозяйственных нужд, в котором расположены бассейн с дорожками длиной 25 метров, комплекс саун, кухня и складские помещения. Дача огорожена высоким забором, который Кобзон в шутку назвал китайской стеной.

По соседству с Януковичем живут модельер Валентин Юдашкин, журналистка Юлия Латынина, а также патриарх Кирилл.

Сам Янукович утверждал, что после бегства из Украины он поселился в Ростове-на-Дону. Как говорил его адвокат Виталий Сердюк, информация о том, что экс-президент Украины живёт в Баковке, не соответствует действительности.

Интересно, что после бегства Януковича из Украины учреждение «Русичи» стало владельцем нескольких объектов в Крыму, в том числе оздоровительного лагеря «Кристалл» в Алуште и оздоровительный лагерь имени Комарова в посёлке Форос на берегу Чёрного моря.