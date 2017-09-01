Политика
Источник: Ведомости
15:03, 01 Сентября 2017 Версия для печати

Путин на уроке призвал школьников сделать что-то новое для страны

В пятницу, 1 сентября, президент РФ Владимир Путин провел открытый урок для школьников в Ярославле.

Как сообщают «Ведомости», во время своего визита в Ярославль Владимир Путин в рамках форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» провел открытый урок для школьников, во время которого школы всех регионов России были подключены к трансляции с помощью интернета.

Путин, рассказывая о России, отметил, что «наши предки предприняли колоссальные усилия для того, чтобы наша страна стала той могучей, великой державой» и призвал школьников «сделать что-то новое» для развития страны.

«Ваша задача — не просто сделать что-то новое, ваша задача — сделать принципиально новый шаг», — сказал Путин. Он добавил, что в мире есть страны, где больше населения, чем в России, и где эффективнее технологии.

«Но возникает вопрос: если мы существуем больше 1000 лет, и так активно развиваемся, и укрепляем себя, значит что-то у нас есть такое, что этому способствует? Это "что-то" — это внутренний "ядерный реактор" нашего народа, русского человека, российского человека, который позволяет двигаться вперед. Это некая пассионарность, о которой Гумилев говорил, которая толкает нашу страну вперед, — сказал Путин. — И вот вам, тем кто сейчас вступает в активную жизнь, надо иметь это в виду, и добиваться качественно лучших результатов».

Кроме того, президент предложил Минобрнауки провести всероссийский конкурс сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее».

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