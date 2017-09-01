Лавров раскритиковал США за "индивидуальный брейк-данс"

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал нежелание США танцевать танго с Россией.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Вашингтон потребовал от Москвы закрыть консульства в Сан-Франциско и Нью-Йорке ко 2 сентября. По мнению Госдепартамента США, такая мера, принятая после выдворения из РФ сотрудников американской дипмиссии, позволит достичь паритета (у обеих стран будет по три дипмиссии) и избежать дальнейшего ухудшения отношений.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подверг критике решение США о закрытии российских консульств на своей территории.

«Мы наблюдаем какие-то пароксизмы, связанные с той самой исключительностью, которую президент Обама постоянно подчёркивал, высокомерно указывая на их место, которые должны занимать все остальные страны», – цитирует Лаврова «Интерфакс».

Глава МИД РФ сказал, что Россия всегда была дружественно настроена к американскому народу. По его словам, Москва и сейчас открыта для конструктивного взаимодействия с Вашингтоном.

«Но как вы знаете, для танго нужно двое, пока, по-моему, наши партнёры раз за разом исполняют индивидуальный брейк-данс», – отметил Сергей Лавров.