Политика
Источник: ТАСС
12:33, 01 Сентября 2017 Версия для печати

Лавров объяснил, почему он не баллотируется в президенты

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что он не рассматривает себя в качестве кандидата на президентских выборах.

Как ранее писал Sobesednik.ru, журналистка Ксения Собчак опровергла новость о своём участии в президентских выборах и заявила, что она не контактирует с администрацией президента РФ, где подыскивают женщину-политика в качестве спарринг-партнёра Владимира Путина в 2018 году.

Во время общения со студентами и преподавателями МГИМО Сергей Лавров сказал, что главная его задача – это дипломатическая работа, а не получение поста президента страны.

«Скажу откровенно – не в порядке лести, а в порядке искреннего заявления, – мне очень комфортно и приятно работать с президентом Путиным, и я вижу, что у нас есть ещё целый ряд задач, которые необходимо решить на внешнеполитическом фронте. То, что наше министерство этим активно занимается, я считаю самым главным в своей жизни», – цитирует Лаврова ТАСС.

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