Катастрофы и теракты августа прошли незамеченными

Август традиционно месяц катаклизмов, катастроф и терактов. Так было и в этом году — но это прошло почти незамеченным.

Резню в Сургуте, где человек носился по улицам и нападал на людей с ножом и топором, государственные СМИ осторожно проигнорировали. По крайней мере, решили не настаивать на том, что это теракт. И поступили очень предусмотрительно: вскоре в Сети обнаружилось видео, где нападавший присягает на верность «Исламскому государству» [деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Верховного суда — прим. Sobesednik.ru]. Но государственные СМИ в этот момент уже были заняты рассказами о гибели Европы под ударами абсолютно аналогичных террористов в Барселоне — им было недосуг.

Максимально осторожно рассказывали и о масштабном пожаре в центре Ростова-на-Дону, где заполыхал целый квартал, очень «удачно» расположенный на пути у планируемой застройки к чемпионату мира по футболу — 2018. Официальное число погибших предсказуемо занижали, как выяснил корреспондент Sobesednik.ru, и спустя время история почти забылась.

Публику, похоже, вообще решили не отвлекать печальными событиями от скандалов: от судебных разбирательств о «миллионах Жанны Фриске» и от другой истории, которую связывает с первой имя Дмитрия Шепелева — от ухода Андрея Малахова с «Первого канала». Второе событие отразилось и на тактике маскировки нежелательных событий в телеэфире: передача «Пусть говорят», ранее сконцентрированная на своеобразной «социалке» (разного рода истории о изнасилованиях по пьяной лавочке или страсти вокруг ДНК-тестов об отцовстве в российской глубинке), с головой окунулась в политику. Как будто мало и на «Первом», и на «России» политических ток-шоу.

Впрочем, Андрей Малахов на новом месте работы тоже времени не терял: съездил в Киев к Марии Максаковой и, по мнению многих, реабилитировал ее в глазах российских телезрителей в большом интервью. Впрочем, у фанатов власти сейчас другой «враг народа» номер один: режиссер Кирилл Серебренников, которого обвинили в хищении бюджетных средств. А потому он, по мнению публики, безусловно, уже виноват; совсем другое дело, если бы про воровство Серебренникова снял документальный фильм, к примеру, Навальный — тогда было бы очевидно, что все это вранье, поклеп и очередные козни Госдепа. Читатели Sobesednik.ru добавляют в комментариях: это мы еще не вспомнили о том, что у него в спектаклях голые люди! а сам он наверняка еврей, и защищают его одни евреи!.. (Желающих убедиться в состоянии умов приглашаю в комментарии к недавнему интервью Сергея Юрского о «деле Серебренникова».)

Всё заметнее маячат на горизонте президентские выборы, и следует признать, что последний предшествующий им август удалось пройти «без происшествий» — по крайней мере, в сознании электората они точно не отпечатались. Опасные и тревожные события августа-2017 удалось успешно утопить в телевизионном бреде и в спровоцированной этим бредом «патриотической» пещерной горячке. Такой пластичности и податливости сознания россиян, кажется, не удавалось достигнуть уже очень давно.

А небольшое столкновение телепропаганды с реальностью, которое вызвало столько злорадства — избиение корреспондента НТВ в парке Горького в День ВДВ, — быстро забылось: в том же парке пару недель спустя пьяные хулиганы убили блогера. О том, за слишком модные шляпу и очки его убили или за то, что он отказался с ними пить, спорят до сих пор.

О том, за что убили волонтера «Немцов-моста», спорить труднее: нападавший настойчиво пытался выяснить у своей жертвы, правда ли, что тот «не любит Путина». В самом центре Москвы, напротив Кремля, опять произошло политическое убийство — но и этого, надо сказать, тоже почти никто не заметил. Так закончился опасный месяц август.