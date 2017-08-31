Политика
Источник: РИА "Новости"
14:07, 31 Августа 2017 Версия для печати

Песков заявил, что не способен оценить публикацию о "фаворите Путина"

В четверг, 31 августа, Дмитрий Песков и Максим Орешкин прокомментировали публикацию о «фаворите Путина».

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Bloomberg назвал главу Министерства экономического развития (МЭР) Максима Орешкина фаворитом президента РФ Владимира Путина.

Сам Орешкин не стал комментировать публикацию агентства, сообщает РИА «Новости». «Есть моя работа, которую я выполняю и буду выполнять», — сказал министр в ответ на вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему непонятно, почему Bloomberg сделал такие выводы. «Я, по всей видимости, не обладаю таким широким видением и знанием ситуации, как "Блумберг", поэтому не способен дать оценку таким проявлениям анализа. Проще говоря, мне непонятно, откуда проистекают подобные упражнения», — сказал Песков.

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