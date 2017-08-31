"Франция не позволит, чтобы Путину на Украине все сошло с рук"

В заявлениях президента Франции о переговорах с Россией по теме Украины одни увидели жесткость, другие — капитуляцию.

Президент Франции Эммануэль Макрон дал большое интервью изданию Le Point. В котором не обошел вниманием и отношения с Россией.

Макрон рассказал о больших разногласиях по украинскому вопросу. Судя по всему, позиция французского лидера не изменилась и остается такой же жесткой. «Я говорю со всеми. Очень прямо и очень откровенно. У нас большие разногласия с Владимиром Путиным по Украине. Я подчеркиваю это. Франция не позволит, чтобы ему все сошло с рук», — заявил Макрон.

В то же время он отметил, что у России и Франции полное взаимопонимание в сфере климатической политики, есть прогресс в сирийском вопросе, а также напомнил о достижении договоренности о диалоге между гражданскими обществами двух стран.

По мнению доктора экономических наук, профессора Никиты Кричевского, Макрон в своем интервью призывает не торопить события. В целом эксперт расценивает его заявления позитивно, но считает, что эти слова не стоит рассматривать как противовес позиции Запада в отношении России. «Макрон, скорее всего, подтолкнет руководство других ключевых западных стран к смягчению своей риторики по отношению к России, после чего должны последовать более конструктивно-позитивные действия в отношении Москвы», — полагает Кричевский.

Публициста Александра Невзорова интервью Макрона скорее развеселило. «Макрон мил, но очень наивен», — прокомментировал Невзоров его слова про «Франция не позволит...». Невзоров напоминает, что Россию никогда не волновало чье-либо мнение и ее вполне устраивает глухая изоляция от мира: за этой стеной она спокойно вытворяет все, что угодно. «Макрон просто не понимает этого, — заключает Невзоров. — Он дитя свободы, дитя разума, понимания того, насколько целительно для страны просвещение. Они с Путиным с разных планет. В лучшем случае он может только насмешить Путина».

А вот в Кремле расценил «серьезные разногласия» как готовность к развитию диалога. «Безусловно, мы ознакомились с интервью Макрона, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Мы высоко ценим готовность и желание президента Франции вести диалог с нашей страной. Это абсолютно взаимное намерение, и президент Путин его разделяет. Не обходя тех вопросов, по которым имеются достаточно серьезные разногласия, но и не увязывая наличие определенного набора разногласий с перспективами развития отношений в целом».

Похоже, прав оказался Александр Глебович.