Вдова волонтера Скрипниченко: Врачи напишут то, что скажут силовики

СК выясняет причину гибели москвича, который охранял народный мемориал на месте убийства Бориса Немцова.

В ночь на 23 августа в одной из столичных больниц умер 37-летний Иван Скрипниченко, который работал монтажером на телевидении, а по ночам регулярно дежурил на Большом Москворецком мосту, где был застрелен оппозиционер Борис Немцов.

Врачи предварительно назвали причину смерти – кардиомиопатия. Однако за неделю до кончины во время дежурства на Ивана напал неизвестный мужчина и сломал ему нос.

– Мы с Ваней встретились спустя три дня после нападения, он был с опухшим лицом и гематомами: у него были черные синяки вокруг глаз, как очки, – рассказывает «Собеседнику» подруга Скрипниченко Тамара Луговых. – Он вспомнил, как все было. К нему подошел какой-то амбал, сказал: «Ты что, Путина не любишь?» – и ударил.

После инцидента Иван обратился в Институт Склифосовского и подал заявление в полицию. Правда, нападавшего вряд ли кто-то будет искать: камеры видеонаблюдения на мосту в ту ночь вроде как не работали. Впрочем, соратники Ивана уверены, что камеры в порядке, просто никто не хочет этим делом заниматься.

По словам супруги Ивана, причина смерти будет ясна после медэкспертизы: Ваня мог умереть либо из-за операции, либо из-за травмы.

– Нападение на мосту СК расценил как драку, хотя Ваня даже не успел ничего предпринять в ответ: он сразу упал навзничь и ударился головой об асфальт. На мосту даже кровь его была, – комментирует Тамара. – Я уверена, сейчас врачи будут писать то, что им скажут силовики: лишь бы не было возможности связать смерть Вани с инцидентом на мосту.

Из-за травмы Иван не поехал в отпуск – лег в больницу на операцию. По словам его тещи, всю неделю он чувствовал себя нормально, на здоровье не жаловался. Однако на прошлой неделе мужчине стало плохо прямо в больнице (после операции на носу) и он скончался. Теперь друзья и сочувствующие несут цветы на «Немцов мост» уже не только в память об убитом два года назад оппозиционере, который тоже «Путина не любил».