Политика
08:25, 29 Августа 2017 Версия для печати

Запущенная КНДР ракета упала в 1100 километрах от Японии

Утром во вторник, 29 августа, Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в разговоре с изданием NHK рассказал, что на рассвете во вторник Пхеньян запустил баллистическую ракету в сторону Японии.

«Примерно в 5:58 утра (23:58 по Москве) был произведен пуск, около 6:06 (00:06 по Москве) ракета пролетела над [мысом] Эримо на [острове] Хоккайдо», — сказал Суга. Он добавил, что ракета упала в 1180 километрах от мыса.

Отмечается, что никаких обломков ракеты на территории Японии обнаружено не было, информация о пострадавших не появлялась.

Это первый раз, когда КНДР запустила ракету, пролетевшую над Японией, при Ким Чен Ыне. Предположительно, Пхеньян запустил ракету средней дальности «Хвасон-12».

Российские СМИ также обратили внимание на то, что после запуска ракеты в «Яндекс.Картах» пропал Сахалин. Остров не отображался на карте-схеме, однако на спутниковой и гибридной картах все отображалось нормально.

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