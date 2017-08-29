Станислав Белковский: Фаворит от цифровой экономики

Станислав Белковский — о том, что скрывается за обнаружением нового «фаворита» Путина в лице министра Максима Орешкина.

Тут у нас вокруг российского властного Олимпа намечается очередной виток броуновского движения. Авторитетное информационное агентство Bloomberg, принадлежащее бывшему мэру Нью-Йорка (США) Майклу Блумбергу, намедни сообщило, что у президента РФ Владимира Путина появился новый фаворит. Нет, это не женщина, не поцелованный в живот мальчик и не даже не собака японского происхождения. Это — Максим Орешкин, 35-летний министр экономического развития.

По версии Bloomberg, когда г-н Орешкин стал министром вместо арестованного поэта Алексея Улюкаева в конце 2016 года, политико-аппаратный вес молодого человека был невысок. Но за какие-нибудь полгода все изменилось. Новейший глава Минэкономразвития сумел убедить верховного патрона, что именно его ведомство (читай: он сам лично) должно отвечать за разработку программы будущего РФ-правительства. Того, которое вроде как придет делать реформы после президентских выборов — 2018.

Тем самым г-н Орешкин вступил в конкуренцию с программными разработчиками более опытными: шефом Центра стратегических разработок (ЦСР), бывшим министром финансов Алексеем Кудриным, и бизнес-омбудсменом, производителем игристого вина «Абрау-Дюрсо» Борисом Титовым, — эти не столь уже юные (хотя и вполне молодые душами) джентльмены тоже претендуют на роль топ-идеолога следующего, постмедведевского кабинета. Но плох тот Орешкин, который боится состязательности. Дерзость молодости была оценена многомудрым главой государства. Он взял своего министра на саммит G20 в Гамбурге, где Максим Орешкин был едва ли не второй публичной звездой российской делегации — после сами понимаете кого.

Станислав Белковский Фото: Стоп-кадр YouTube

Параллельно г-н Путин поставил главу Минэкономразвития представителем страны при Всемирном банке и прилагаемых к последнему агентствах — вместо вполне себе аппаратного тяжеловеса, нашего нынешнего министра финансов Антона Силуанова. Предполагается, среди прочего, что именно ведомство Орешкина займется разработкой реальной, а не декларативной программы перехода России к цифровой экономике — этим термином, как говорят, президент в последнее время более чем увлекся.

Главное же достижение Максима Орешкина, по версии Bloomberg: он начал набирать к себе в штат молодых красивых женщин из самых крутых частных финансовых институций. Например, Екатерину Власову из Citigroup, Зою Викторову из PWC и Юлию Урожаеву из McKinsey & Co. Цифровая экономика должна быть не экономной, а сексуальной.

Дедушка российских либеральных реформ, научный руководитель НИУ-ВШЭ Евгений Ясин в интервью тому же агентству заявил, что Орешкин вполне может стать премьер-министром РФ в 2018 году. Хотя он так молод, с латентным вздохом добавил 83-летний профессор.

Впрочем, и эксперты куда менее авторитетные, чем г-н Ясин, обратили внимание на перспективы г-на Орешкина, и еще в апреле 2017 года. Скажем, политолог Белковский в одной из статей публично анонсировал возможные премьерские перспективы министра и аргументы в пользу подобного выбора так:

«Молод, хорош собой. Не принадлежит к старым друзьям президента, не обременяя тем самым главу государства воспоминаниям о бедной юности. Амбициозен: чуть ли не каждый день вносит предложения, как бы все поменять, ничего не меняя. Прекрасно играет интеллектуала. Разбирается в деньгах — бывший замглавы Минфина РФ. Прогрессивная общественность и Запад будут в целом не напуганы. Владеет английским языком».

Что же следует из этой орешкиниады? А вот что.

1. Пока г-н Путин — президент, фактическим премьером будет он. Так то неважно, кто у нас формальный глава правительства, сейчас или потом.

2. Президент — носитель глубоко консервативного психотипа. Он не склонен к прорывным, а потому рискованным реформам. Написать же всяких программ и концепций развития страны до 3017 года можно триллион и маленькую тележку.

3. Не может быть цифровой экономики в стране, где принимается «закон Яровой» и вообще учиняется попытка Интернет-погрома. Якобы в интересах национальной безопасности. А от стократного произнесения термина «цифровая экономика» слаще не станет.

Так что пожелаем Максиму Орешкину много-много удачи.