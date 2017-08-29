Меркель рассказала о пользе снятия санкций с РФ для Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что отмена санкций против РФ хорошо отразится на российской и немецкой экономиках.

Как сообщает информагентство Nation News, на ежегодной летней пресс-конференции Ангела Меркель сказала, что антироссийские санкции отменят после того, как Киев вернёт контроль над Донбассом.

По словам Меркель, снятие санкций было бы полезно для России и для Германии: «Это будет хорошо для российской экономики, а также для немецкой экономики».

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Раде готовится новый законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россию официально объявят страной-агрессором.