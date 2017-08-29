Каким будет урок будущего от Путина 1 сентября

Не так давно Путин пообщался с детьми в «Артеке»

О чем расскажет детям из ярославской школы на уроке 1 сентября Владимир Путин, пытается предугадать Sobesednik.ru.

1 сентября, как выясняется, будет не только Курбан-байрам, но кое-где все-таки пройдут и школьные занятия. Например, учеников одной из школ Ярославля осчастливит своим визитом президент Владимир Путин. Он проведет для детей открытый урок, на котором, как предполагается, поднимет тему будущего России.

Ранее сообщалось, что кремлевским политтехнологам пока не удается придумать образ будущего для путинского похода на выборы-2018, поэтому не совсем ясно, про что президент будет рассказывать детям. Но общеизвестно, что детей Путин любит, а посетить 1 сентября какое-нибудь учебное заведение — такая же традиция, как эпохальная пресс-конференция зимой и прямая линия по весне.

Например, в 2012 году гарант нагрянул в московскую гимназию №1519 на урок истории. Да не один, а вместе с Собяниным и еще кучей чиновников. Пресс-секретарь Дмитрий Песков даже не поместился в класс, а мэр с президентом взгромоздились за первую парту.

О том, как учился в школе г-н Собянин, известно немного, а вот г-н Путин, скорее всего, на этом месте оказался впервые в жизни: на официальном сайте Президента России этот раздел биографии озаглавлен «Был хулиганом, а не пионером». Гости послушали урок о событиях войны с Наполеоном, и по итогам Собянину было поручено осмотреть Галерею героев войны 1812 года в Эрмитаже.

Но самым ярким, безусловно, был визит в школу №7 города Кургана в 2013 году. Это когда Путин научил детей рисовать «кошку, вид сзади» с анатомическими подробностями. Изобразив пальцем на высокотехнологичной интерактивной доске котэ, г-н президент покинул аудиторию под недоуменное молчание детей и смущенное хихикание свиты.

После бурного обсуждения изобразительных талантов Путина его визиты в школы резко поскучнели. В 2015 году, посетив созданный по собственной инициативе сочинский образовательный центр «Сириус», президент занудно выступил с трибуны, рассказав о вреде смуты и падении курса рубля. А в прошлом году он наведался в гимназию №2 города Владивостока, где ограничился поздравлением детей с новым учебным годом и скромным чаепитием с педагогами.

А ведь президенту есть не только что нарисовать, но и рассказать. Про анатомию бабушек и дедушек, про венерические болезни Шуберта, про обрезание (как раз в тему мусульманского праздника), про то, каково рабствовать на галерах и какая с этого отдача.

Между тем предполагается, что ярославский урок будет транслироваться на всю страну. С интересом ознакомимся.