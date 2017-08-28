Такие люди и на свободе! Как живут сегодня самые известные политзеки

Sobesednik.ru выяснил, как сейчас живут те, кто преследовался в РФ по политическим мотивам и уже вышел на свободу.

На прошлой неделе случился юбилей: пять лет с того момента, как были отправлены в тюрьму участницы панк-группы Pussy Riot за свою акцию – «Богородица, Путина прогони!».

Экс-зеки на защите прав

Вышедшие на свободу участницы панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич, осужденные 5 лет назад за акцию в храме Христа Спасителя, и сегодня не стесняются выражать свое отношение к нынешней власти.

После освобождения всех «кисок» Екатерина Самуцевич отделилась от панк-группы, у­ехала из России и исчезла из поля зрения СМИ.

А вот Надежда Толоконникова и Мария Алехина продолжили путь совместно: после выхода из тюрьмы девушки основали организацию «Зона права» и начали помогать тяжелобольным заключенным, а также тем, кто подвергся пыткам в колониях со стороны сотрудников ФСИН .

Кроме того, они организовали независимое издание «Медиазона», которое выпускает супруг Толоконниковой (он же и продюсер панк-группы) – Петр Верзилов.

На все это они собирали деньги и в России, и за рубежом.

Помимо своей правозащитной деятельности, Pussy Riot не забросили и акции. Но, конечно, они сильно изменились, поскольку, по словам участниц Pussy Riot, устраивать акции в том же формате, как в былые времена, не было уже никакого смысла – надо было расти дальше.

И они выросли: барышни периодически выпускают политические музыкальные клипы и в них рассказывают о коррупции в нашей стране и возмущаются приходом к власти Дональда Трампа, который сделает Америку такой же жестокой, как и Россия. Их ролики на YouTube набирают больше двух миллионов просмотров и, конечно, вызывают большой ажиотаж со стороны общественности.

Она бы в губеры пошла

Необычно ведет себя воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, которая была осуждена за репост с полуобнаженным ребенком в детском лагере в Катайске.

После четырех месяцев тюрьмы Чудновец удалось доказать свою невиновность, и все обвинения с нее были сняты в марте этого года.

Евгения Чудновец Фото: Global Look Press

Выйдя на свободу, воспитательница поразила общественность заявлениями в поддержку Путина и Медведева. А также сообщила, что планирует открыть свой правозащитный проект. Сейчас она занимается реабилитацией нескольких осужденных и активно выступает против правоохранительных органов, в том числе и тех, кто вел дело против нее.

Горбатого...

В феврале этого года вышел на свободу оппозиционер Ильдар Дадин, который за многократные нарушения правил проведения митингов и пикетов пробыл в местах лишения свободы год и два месяца.

История Дадина практически уникальна: после того как осужденный передал супруге письмо, в котором рассказал о том, как его пытают в карельской колонии, поднялась огромная волна поддержки. Дело дошло до Конституционного суда. Позже Верховный суд пересмотрел дело Ильдара и отменил приговор. В качестве компенсации активисту присудили 2,2 млн.

Спустя пару недель после освобождения Ильдар решил вспомнить былое: вышел с одиночным пикетом к зданию УФСИН России с требованием отставки представителя ведомства в Карелии. Во время пикета Дадина задержали, но вскоре отпустили.

Ильдар Дадин Фото: Стоп-кадр YouTube

Сейчас Ильдар продолжает судиться, пытаясь оспорить целый ряд действий со стороны ФСИН.

– Мы оспариваем и само этапирование в Карелию, и условия этапирования, и недопуск меня как адвоката к Дадину в конце прошлого года, а также те восемь дисциплинарных взысканий, которые накладывала администрация колонии на моего подзащитного, – прокомментировал адвокат Николай Зборошенко.

Устроился ли Дадин на работу, неизвестно: сам Ильдар на сообщения Sobesednik.ru не ответил, а его представитель не в курсе.

Библиотекарь на стайерской дистанции

Наталья Шарина, экс-дирек­тор Библиотеки украинской литературы (БУЛ), хочет добиться отмены приговора и просто жить обычной жизнью.

Уголовное дело в отношении Шариной было возбуждено осенью 2015 года по статье «возбуждение национальной ненависти и вражды». В маленькую тихую библиотеку тогда нагрянули маски-шоу с обыском, и директор была задержана. По данным следствия, среди читателей распространялось издание Дмитрия Корчинского, признанное экстремистским. Шарина, отвергающая все обвинения, была помещена под домашний арест.

В начале июня 2017 года Мещанский суд Москвы признал Наталью Шарину виновной в распространении экстремистских материалов и приговорил ее к четырем годам условно.

Наталья Шарина Фото: Global Look Press

– Нельзя сказать, что Наталья подавлена приговором, – поделился ее адвокат Иван Павлов. – Это, конечно, неприятно, но мы в рабочем состоянии. Мы понимаем, что дистанция, которую нас вынуждают проходить, не спринтерская. Она для стайеров.

По словам Павлова, приговор Мещанского суда будет обжалован. На смягчение юрист не рассчитывает – только на оправдание.

– Собственно, жестким этот приговор и не был, – продолжает Павлов. – Это всего лишь компромисс между тяжестью предъявленных обвинений, всесильностью органов, которые их выдвинули, и их совершенной необоснованностью. В советское время был популярен такой анекдот. Судью спрашивают: «Вы можете посадить невинов-ного?» – «Нет, я осужу его условно». Сейчас эти времена вернулись – невиновные получают условные сроки. В адвокатской среде уже принято считать такие приговоры оправдательными.

Как рассказал Иван Павлов, Шарина не собирается искать работу, хотя никаких правовых препятствий к этому нет. Просто считает, что возраст уже не тот, чтобы найти новую жизненную стезю.

Из Парижа без любви

Художник-акционист Петр Павленский многократно был обвинен в самых различных деяниях. За акцию «Фиксация» (ноябрь 2013-го, прибивание мошонки к брусчатке Красной площади) – в хулиганстве. За акцию «Свобода» (февраль 2014-го, поджог покрышек в поддержку Украины) – к году и четырем месяцам ограничения свободы. После самой известной акции «Угроза» (ноябрь 2015-го, поджигание двери здания ФСБ) несколько месяцев провел в СИЗО. В итоге был приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей за вандализм, хотя сам Павленский требовал, чтобы его судили за терроризм.

Петр Павленский Фото: Global Look Press

Зимой этого года Павленский и его соратница Оксана Шалыгина эмигрировали во Францию в связи с угрозой уголовного преследования по поводу якобы изнасилования актрисы «Театра.doc» Анастасии Слониной. Позже в возбуждении дела было отказано трижды. Собственно, за отсутствием дела. Последним отказался «возбуждаться» московский отдел СК после проверки заявления Слониной.

Тем временем Павленский и Шалыгина 4 мая 2017 года получили политическое убежище во Франции. Возвращаться они, судя по всему, не планируют. Если вдруг задумают, то на этот раз в аэропорту их будут встречать судебные приставы, поскольку Павленский не оплатил штраф за обугленную дверь чекистов.

Статистика

Данные о количестве политзаключенных в России разнятся.

Так, согласно списку правозащитного центра «Мемориал», в прошлом году число осужденных по политическим мотивам составляло 102 человека (что в два раза больше по сравнению с 2015 годом), на сегодняшний день их куда больше, но точной статистики пока нет.

Союз солидарности с политзаключенными (ССП) насчитывает 128 политзэков, которые находятся под стражей или под домашним арестом, 29 человек – без содержания под стражей.

Всего же, по данным ССП, начиная с 2008 года подвергались преследованиям по политическим мотивам 402 человека.

А вот в базе Politpressing.org на данный момент числятся 340 человек, которые подверглись политическим преследованиям.