Политика
Источник: YouTube-канал посольства США
07:18, 27 Августа 2017 Версия для печати

Посол США в РФ объяснил остановку выдачи виз перераспределением кадров

Американский посол в России Джон Теффт записал видеообращение к россиянам и рассказал о приостановке выдачи виз.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что США приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России. В Москве процедура возобновится 1 сентября, но в американских консульствах в регионах страны она будет приостановлена на неопределенный срок.

Посол США в России Джон Теффт записал видеобращение к россиянам, которое было опубликовано на YouTube-канале американского посольства. На видео посол рассказал, что приостановка оформления виз — это не месть Вашингтона. Теффт объяснил, что сокращение сотрудников дипмиссии привело к перераспределению кадров.

«Мне горько, что некоторые российские комментаторы подают происходящее как циничную попытку с нашей стороны наказать таким образом россиян в ответ на требование сократить численность нашего кадрового состава. Это совсем не так, — отметил Теффт. — Это не месть! Но наш штат был сокращен до такой степени, что нам приходится перераспределять наши кадровые ресурсы для решения целого ряда задач. Выдача виз — лишь одна из них», — сказал посол.

Он также добавил, что США «ожидали, что российская сторона до такого не дойдет».

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки
читайте также:С 21 августа посольство США в России приостановило выдачу неэмиграционных виз россиянам до 1 сентября в Москве и на неопределенный срок в регионах
В США огородами. Как россиянину получить американскую визу не в России
Смогут ли россияне, выдачу которым виз в Америку приостановили, получать их в соседних странах, выяснял Sobesednik.ru »
читайте также:Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за высылку американских дипломатов
"Закрытие консульств РФ смешно и несолидно для такой державы, как США"
Чрезвычайный посол РФ рассказал Sobesednik.ru, к чему может привести закрытие генконсульства РФ в США »

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

"Забудьте, что все мы – гении". Как снимают новый сезон шоу "Голос"
20:06, 26 Августа 2017
Съемки нового сезона «Голоса» идут полным ходом. Sobesednik.ru побывал за кулисами главного песенного телешоу страны
»
6 человек задержали на акции против интернет-цензуры в Москве
17:19, 26 Августа 2017
Несколько человек задержали на акции «За свободный интернет» на проспекте Сахарова в Москве
»
Знак ГТО на груди у нее. Бабушка сдала спортивные нормативы в 86 лет
17:08, 26 Августа 2017
86-летняя жительница Новгородской области Александра Евстратова сдала нормативы ГТО и получила золотой значок
»