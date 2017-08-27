Посол США в РФ объяснил остановку выдачи виз перераспределением кадров

Американский посол в России Джон Теффт записал видеообращение к россиянам и рассказал о приостановке выдачи виз.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что США приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России. В Москве процедура возобновится 1 сентября, но в американских консульствах в регионах страны она будет приостановлена на неопределенный срок.

Посол США в России Джон Теффт записал видеобращение к россиянам, которое было опубликовано на YouTube-канале американского посольства. На видео посол рассказал, что приостановка оформления виз — это не месть Вашингтона. Теффт объяснил, что сокращение сотрудников дипмиссии привело к перераспределению кадров.

«Мне горько, что некоторые российские комментаторы подают происходящее как циничную попытку с нашей стороны наказать таким образом россиян в ответ на требование сократить численность нашего кадрового состава. Это совсем не так, — отметил Теффт. — Это не месть! Но наш штат был сокращен до такой степени, что нам приходится перераспределять наши кадровые ресурсы для решения целого ряда задач. Выдача виз — лишь одна из них», — сказал посол.

Он также добавил, что США «ожидали, что российская сторона до такого не дойдет».