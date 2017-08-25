Политика
Источник: Правительство РФ
10:15, 25 Августа 2017 Версия для печати

ВШЭ и МГИМО смогут самостоятельно присуждать ученые степени

Правительство наделило 19 вузов и четыре научные организации правом самостоятельно присуждать ученые степени.

Соответствующий указ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликован на сайте Правительства в пятницу, 25 августа. В справке к документу указано, что 11 вузов, получивших право присуждать ученые степени, являются национальными исследовательскими институтами, три вуза — федеральные университеты, а еще четыре могут «самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты».

В частности, правительство наделило полномочием присуждать ученые степени такие вузы, как Московский государственный институт международных отношений МИД РФ (МГИМО), Московский инженерно-физический институт (МИФИ), Российский университет дружбы народов (РУДН), Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Высшую школу экономики (ВШЭ) и другие.

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