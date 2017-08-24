Политика
Источник: Bloomberg
09:43, 24 Августа 2017 Версия для печати

В США создадут тысячу крылатых ракет, способных нести ядерный заряд

ВВС США отобрали компании для разработки крылатой ракеты, способной нести ядерный заряд.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на ВВС США, разработкой новых крылатых ракет для дальних бомбардировщиков займутся компании Lockheed Martin Corp. и Raytheon Co. Военные предполагают потратить около $900 млн на разработку ракет, которые смогут нести ядерный заряд.

Предполагается, что компании представят свои проекты ракет через 54 месяца. Затем из них будет выбрана одна компания, которая займется производством тысячи единиц оружия.

«Сдерживание работает, если наши противники знают, что мы можем держать под угрозой вещи, которые они ценят. Это оружие повысит нашу способность сделать это, и мы должны модернизировать его с финансовой точки зрения», — заявила министр ВВС США Хизер Уилсон.

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Карпухина Мария

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