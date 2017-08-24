Политика
Источник: Politico
08:17, 24 Августа 2017 Версия для печати

Трамп считает новые санкции против РФ несоответствующими конституции

В четверг, 24 августа, СМИ заявили о недовольстве президента США Дональда Трампа принятием санкций против РФ.

Как пишет Politico, Дональд Трамп в частных беседах с сенаторами несколько раз выражал свое недовольство новыми антироссийскими санкциями, принятыми Сенатом в июле.

Издание утверждает, что Трамп в разговоре с председателем комитета Сената по внешним делам Бобом Коркером заявлял, что принятие новых ограничение портив РФ — неправильное решение, а представленный законопроект противоречит конституции. Кроме того, по данным издания, Трамп полагал, что санкции навредят его президентству.

Но, как отмечается в материале, Коркер сказал Трампу, что законопроект получит в Конгрессе поддержку от представителей обеих партий. «Трамп был разочарован этими словами», — отметил источник издания.

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