Станислав Белковский – о президентских "зеленых папках"

Известный политолог Станислав Белковский — на Sobesednik.ru о новом способе Кремля работать с жалобами россиян.

В последнее время особую популярность приобрели так называемые «зеленые папки» президента РФ Владимира Путина. В папках такого цвета накапливаются разные жалобы граждан на деятельность губернаторов их регионов и всяческое начальство вообще.

И Путин активно использует эти зеленые штуки для воспитательной работы с руководителями субъектов Российской Федерации. На минувшей неделе папки были сурово-торжественно переданы псковскому губернатору Андрею Турчаку и калининградскому — Антону Алиханову. А на шефа Амурской области г-на Козлова «зеленые материалы» произвели такое впечатление, что он моментально уволил своего министра здравоохранения г-на Тезикова.

Впрочем, мало кто обратил внимание на одну странность: жалобы передаются тем самым людям, на которых они и написаны. А не в какие-то отдельные независимые инстанции, готовые и способные призвать региональные и сопутствующие власти к порядку.

Вообще так в нашей стране принято испокон веку. Не царское дело — разбирать народные челобитные по существу. Куда проще спихнуть все на плохих бояр, от которых народ, собственно, и искал защиты у доброго царя. Но так и не доискался.

Станислав Белковский Фото: Стоп-кадр YouTube

Читает ли Владимир Владимирович людские жалобы лично? Сомневаюсь. Опять же, не царское дело.

Хотя в пропагандистском смысле история с зелеными папками некоторые очки Кремлю принесет. Все-таки «зеленая папка» — это бренд, мем или как еще это в современной коммуникативной реальности называется. Перед выборами о них можно будет развернуто порассуждать в политических и приравненных к ним программах федеральных телеканалов.

К тому же, принимая очередное кадровое или коррупционное решение, губернатор (вариант: другой региональный бюрократ, гражданский или силовой) всегда сможет сослаться на мотив: такие пожелания были в президентской зеленой папке. Даже если их там отродясь не было.

Так что в зеленопапочной истории есть, как бы это помягче выразиться, некоторый бутафорский элемент.

Впрочем, хорошо понятно еще, почему эти папки — зеленые. А не фиолетовые или, не дай Бог, оранжевые.

В информационно-аналитическом издании «Википедия» я вот такое прочитал:

«В психологии зелёный цвет — символ жизни, гармонии, единения людей и природы. Он помогает быть ближе друг к другу, дает самоуважение, твердость, естественность, справедливость, развивает силу воли и постоянство. Человеческий глаз наиболее восприимчив в красно-жёлтом участке спектра, зелёный цвет (цвет травы, растений) успокаивает нервную систему. Наши глаза отдыхают при восприятии оттенков зелёного цвета, поэтому стены общественных учреждений нередко окрашены в оттенки зелёного (школы, больницы, и т. д.). Именно поэтому столы с зелёным сукном (материал с диффузным отражением) традиционно распространены (библиотечные столы, бильярд, карточный стол)».

Президент не должен нервничать, когда прикасается к неприятным обращениям подведомственных граждан. Его глаз призван в этот момент отдыхать от грязных нелепиц повседневной РФ-жизни. Потому другого цвета эти папки быть просто не имеют права.