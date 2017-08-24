Политика
Источник: Парламентская газета
14:21, 24 Августа 2017 Версия для печати

МВД хочет ввести ответственность за хранение подложных документов

В МВД предложили ввести уголовную ответственность за приобретение, хранение и транспортировку подложных документов.

Как сообщает в четверг, 24 августа, «Парламентская газета», в Министерстве внутренних дел работают над поправками в Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы РФ, которые установят уголовную ответственность за приобретение, хранение и транспортировку подложных официальных документов в целях их использования или сбыта.

По мнению сотрудников министерства, сейчас широко распространена практика создания сетей по продаже сертификатов и протоколов соответствия лицами, которые не проводят необходимых испытаний и исследований продукции.

В ведомстве полагают, что введение уголовной ответственности нормализует деятельность органов власти и будет способствовать добросовестному осуществлению предпринимательской деятельности.

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Карпухина Мария

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