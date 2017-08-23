Политика
Источник: RT
14:27, 23 Августа 2017 Версия для печати

Жириновский назвал безумцами обвинивших его в поддержке террора

Владимир Жириновский призвал уволить сотрудников Генпрокуратуры Украины, заподозривших его в финансировании терроризма.

23 августа Генеральная прокуратура Украины сообщила о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский подозревается в финансировании сепаратистов на Донбассе. По данным ведомства, в 2014 году политик возглавил группу депутатов Госдумы, организовавшую сбор денег для поддержки ДНР и ЛНР.

Жириновский назвал «идиотским» заявление украинской Генпрокуратуры. «Там сидят в Генпрокуратуре обезумевшие люди — они совершенно ничего не соображают, их нужно всех выгнать с работы. Мы никогда никаких денег не собирали, мы всегда оказывали помощь жителям Донбасса и будем оказывать», — цитирует политика RT.

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