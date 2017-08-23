РФ пообещала ответ на санкции США "по северокорейскому сюжету"

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил о подготовке ответа на новые санкции США.

22 августа Вашингтон принял санкции против четверых россиян и компании «Гефест-М» из-за торговых контактов с КНДР, которая, по мнению США, нарушает принятые в ООН принципы нераспространения ядерного оружия.

Как передаёт РИА «Новости», замглавы МИД Сергей Рябков опубликовал на сайте ведомства заявление, в котором заявил, что санкции «по северокорейскому сюжету» продолжают тренд на развал двусторонних отношений между РФ и США.

По словам Рябкова, Москва приступает к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер. «За последние годы Вашингтон "по идее" должен был бы усвоить, что для нас язык санкций неприемлем, решению реальных проблем подобные действия только мешают. Пока, однако, не похоже, что там пришли к пониманию столь очевидных истин», — отметил представитель МИД.