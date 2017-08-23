Политика
Источник: РБК
08:26, 23 Августа 2017 Версия для печати

Леонтьев раскритиковал прогноз об ослаблении позиций Сечина

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заподозрил расстройство психики у авторов доклада «Политбюро 2.0».

23 августа коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» опубликовал доклад «Политбюро 2.0: реновация вместо демонтажа», в котором предсказывается, как после президентских выборов в 2018 году изменятся позиции представителей политической элиты. Под «политбюро» подразумевается неформальная группа наиболее влиятельных чиновников и бизнесменов России из окружения Владимира Путина.

В этом докладе, помимо всего прочего, говорится о том, что позиции главы «Роснефти» Игоря Сечина могут пошатнуться из-за финансовых показателей компании, её затратных международных проектов и судебного процесса против АФК «Система», а также из-за ситуации с арестованным министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, который обвинил Сечина в провокации взятки. История с Улюкаевым стала «примером нарушения негласных правил взаимоотношений», считают авторы исследования.

Кроме того, к ослаблению Сечина, по мнению экспертов, могут привести некие действия широкой элитной коалиции, недовольной его «напористым управленческим стилем». Для Игоря Сечина, который сейчас находится на пике своего влияния, «вызовом становится выбор внутриэлитной стратегии и, возможно, создание коалиции, к чему ранее он не был склонен», полагают в «Минченко консалтинг».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил РБК, что авторы этого доклада имеют либо проблемы с психикой, либо корыстные помыслы.

«Я не знаю, есть ли расстройство у Минченко, но у меня есть сомнение в адекватности его прогноза. Это мания величия — расставлять людей по местам: этого я вычеркну, а этого повышу, а другого понижу», — заявил Леонтьев.

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