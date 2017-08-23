Фургон смерти. 5 главных вопросов о теракте в Барселоне

Ответственность за устроенный ад в разгар туристического сезона на европейском курорте взяла на себя группировка ИГИЛ, запрещенная в РФ

17 августа фургон с террористом задавил 13 человек в Барселоне и покалечил больше сотни. Sobesednik.ru выяснил детали.

Ответственность за устроенный ад в разгар туристического сезона на европейском курорте взяла на себя группировка ИГИЛ, запрещенная в РФ.

1. Почему именно Барселона?

– Расслабленная Барселона, полная туристов и ленивых полицейских. Никто, конечно, не ждал, что рванет именно здесь. Испанцы точно не были готовы и ничего подобного не ждали, – отвечает эксперт по безопасности Станислав Веселов. – Чего не скажешь о террористах – они были хорошо подготовлены: среди них был человек с испанским паспортом, которого никто никогда не заподозрил бы. Выбрали известное место – пешеходную улицу Рамбла – и за один день успели провести два теракта – наезд на пешеходов и нападение на полицейских. У них однозначно были сообщники, и они до сих пор на свободе.

– Взрывают везде, где есть возможность, демонстрируя, кто в Европе хозяин. Власти в ЕС, к сожалению, ситуацию не контролируют, – считает директор Национального антикриминального и антитеррористического фонда Виктор Куликов.

Сами террористы в своем заявлении пообещали не оставить Испанию в покое, вспомнив и пожелав вернуть времена, когда часть испанской территории была мусульманской.

– У меня есть ощущение, что у террористов в планах – «гастроли» по всему Евросоюзу, – полагает специалист в области психологии терроризма Игорь Карпов. – Цель – посеять страх и ужас, доказать, что безопасных мест нет. Я бы посоветовал сейчас усилить меры безопасности именно в тех странах ЕС, где еще не было терактов: скорее всего они – следующие на очереди...

2. «Машинный таран» толпы – новая тактика террористов?

– Атака толпы на большой машине – это зрелищно, демонстративно. Плюс это самый доступный в исполнении теракт, когда надо быстро расправиться с большим количеством людей и посеять панику среди остальных. Ну и попутно – нанести удар по экономике туристической страны, не много найдется желающих сейчас туда поехать, – полагает Виктор Куликов.

– «Машинный таран» нравится террористам своей простотой – не надо искать взрывчатку, прятать ее. Достаточно арендовать или угнать автомобиль – и четырехколесный убийца в руках преступников, – объясняет Игорь Карпов.

– В ближайшее время мы услышим про угнанный продуктовый фургон, машину скорой помощи, фуру или микроавтобус, которые поедут на толпу в других городах ЕС, – предполагает Станислав Веселов. – Полиции это будет сложно отследить, а преступникам – проще скрыться. Во всяком случае, сотрудники спецслужб делились со мной такой информацией.

«Атака толпы на большой машине – это зрелищно, демонстративно. Плюс это самый доступный в исполнении теракт, когда надо быстро расправиться с большим количеством людей...» Фото: Global Look Press

3. Может ли террористическая угроза такого толка перекинуться на Россию?

– Террористическая угроза из России, увы, и не уходила, – выражает сожаление Игорь Карпов.

– Вероятность таких действий в нашей стране меньше, чем в странах ЕС, – возражает Виктор Куликов. – Мы десятилетиями страдаем от терроризма, и эта постоянная угроза научила нас быть начеку. Рамки, досмотры, ограждения, оцепления и прочие повышенные меры безопасности – то, что многих раздражает в повседневной жизни, но без чего сегодня нам не обойтись...

– Только 28 июля в России взяли группу сторонников ИГИЛ. Из близких к следствию источников я знаю, что они планировали заложить на путях железнодорожный «башмак» и спровоцировать аварию поездов. Параллельно они замышляли КАМАЗом протаранить поезд. Счет жертв в обоих случаях шел бы на десятки, – поделился с «Собеседником» Станислав Веселов.

4. Потеплеют ли отношения России с США и Европой перед лицом общей угрозы?

– У нас была встреча с американскими коллегами, и мы задали им этот вопрос. Ответ был, что они на это не пойдут. В случае с Европой, кстати, больше шансов, но у европейцев и угроз значительно больше, им нужно сейчас пользоваться любой предложенной помощью, забыв о политике, – считает Виктор Куликов.

– Трамп, может, и хотел бы сотрудничать, но сейчас не может себе этого позволить – ему просто не дадут, – прогнозирует Игорь Карпов. – А вот с ЕС самое время объединить усилия. Ведь главная цель – предупредить теракт, а это и есть самое сложное.

– У нас до сих пор между странами не налажен обмен информацией! – возмущается Станислав Веселов. – У спецслужб разных стран есть свои наработки, но никто не спешит ими делиться, хотя это было бы полезно всем.

5. Как не стать жертвой теракта?

– Сегодня каждому придется быть внимательнее и осторожнее, – советует Виктор Куликов. – Нужно обращать внимание на все – необычных, подозрительных людей, вещи. Заметили что-то – не проходите мимо, предупредите полицию.

– Особенно бдительным нужно быть в транспорте, на железной дороге, в метро, на массовых зрелищных мероприятиях, на детских, школьных объектах, – предупреждает Станислав Веселов. – Старайтесь не оказываться в центре толпы. На массовых мероприятиях держите в поле зрения сотрудников полиции, к которым можно было бы обратиться в случае чего. Сейчас не стоит отпускать детей одних на какие-то мероприятия, как это было в Манчестере, где пострадали ребята, оказавшиеся на концерте без взрослых. Узнать террориста в толпе – задача непростая. Это может быть человек славянской наружности, одетый, как большинство молодежи. Террорист в питерском метро был в джинсах, кепке, с небольшим рюкзаком за плечами. Но некоторые признаки могут и должны насторожить. Человек, планирующий теракт, будет нервным. У него обязательно будет сумка или рюкзак. У него может быть бегающий взгляд, он может вспотеть даже без особой жары. Его может выдавать подавленный или, наоборот, слишком возбужденный вид. Террорист может пытаться обойти рамки или, наоборот, подозрительно долго около них стоять, дозваниваться кому-то. Так было при теракте в Волгограде, когда смертник больше 10 минут нервно топтался около рамок и никто не придал этому значения. А за это время его видели десятки людей! Итог печальный: в результате взрыва погибли 18 человек, пострадали 45.

Как это было

В четверг, 17 августа, в толпу людей на бульваре Рамбла в Барселоне въехал фургон, который, передвигаясь «змейкой», намеренно совершал наезды на людей. Погибли 13 человек, более 100 пострадали.

Вечером этот же фургон точно так же наехал на людей в городе Камбрильс, в 120 километрах южнее Барселоны, пострадали 7 человек. Полиции удалось ликвидировать тех, кто находился в фургоне.

Четыре террориста умерли на месте, пятый был задержан позднее и к утру скончался от полученных ранений.

Также в городке Альканар, в 200 км от Барселоны, произошел взрыв в частном доме.

Полиция считает, что в этом здании террористы готовили взрывчатку.

В результате взрыва погибла женщина, еще один мужчина был найден под завалами в тяжелом состоянии.

Пострадали также несколько жителей окрестных домов.

В фургоне-убийце были обнаружены документы местного жителя Дриса Укабира Сопрано, который заявил в полиции, что документы у него украли и сделать это мог его младший брат – 18-летний Муса Укабир.

По подозрению в причастности к теракту по горячим следам были арестованы четыре человека – трое марокканцев и один испанец.

Но остается главный вопрос: кто именно находился за рулем страшного автомобиля и стал исполнителем теракта?

В органах по противодействию терроризму Испании считают, что за событиями в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре может стоять группировка джихадистов предположительно из 12 человек.