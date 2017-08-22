Политика
Источник: РБК
17:12, 22 Августа 2017 Версия для печати

Тулеев сравнил себя с президентом США и обругал подчинённых

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев провёл первое совещание со своими заместителями после длительного отпуска.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 73-летнему главе Кузбасса Аману Тулееву сделали операцию на позвоночнике в Германии, после чего он прошёл постоперационную реабилитацию в Кемеровской и Московской больницах. Он находился в отпуске с мая 2017 года.

Тулеев, передвигающийся в инвалидном кресле, провёл совещание в центре отдыха «Притомье» неподалёку от Кемерово. Как передаёт РБК, он рассказал своим коллегам, что перенёс сложную операцию и примерно месяц будет руководить областью из инвалидной коляски.

«Пока придётся так передвигаться, но разницы нет. Главное, чтобы ясная была голова, острый ум и разумное, толковое решение, направленное на улучшение жизни людей», – заявил губернатор, напомнив, что американский народ четыре раза избирал инвалида Франклина Рузвельта своим президентом.

Аман Тулеев сказал, что контролирует все важные вопросы. «Там, где связано с крупными деньгами, без меня чтоб ничего без согласования не было», – велел своим подчинённым Тулеев.

Кроме того, губернатор выразил недовольство поведением своих коллег за время его отсутствия: «К сожалению, врагов много. За этот период я чего только не начитался. Но я очень обижен на [главу Совета народных депутатов Кемеровской области] Синицына, прямо не скрываю. По-подлому поступил [вице-губернатор, глава аппарата администрации области] Зеленин, [начальник департамента внутренней политики] Лопатина... Чего ж молчите-то? На шефа грязь льётся несусветная, вы знаете, что это не так, что я этого не заслужил... Ну выступи! В том же интернете скажи. Идут слухи, живой, не живой – ну, выступи, скажи. Так нельзя. Нельзя относиться. Тем более к первому руководителю».

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