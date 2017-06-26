Михаил Осокин: Власть в заложниках у собственного вранья

Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин — о том, как власти путаются в собственной лжи и утешаются «загниванием» Запада.

Как изготовляются дела против представителей оппозиции: в Омске подслеповатую уборщицу из МВД привлекли понятой для оценки записей в соцсетях, которые сделал сын одной неугодной властям местной журналистки. На суде уборщица вдруг стала рассказывать, что она мыла пол, когда ее срочно позвали для участия в экспертизе. Она не взяла очки, и как сама призналась, не читая, подписывала все, что ей давали. А затем выяснилось, что она подписала показания о том, что, оказывается, увидела в картинках в этих записях «животных с нацистскими знаками».

И подобное можно встретить на каждом шагу — угодная властям реальность просто придумывается. Так были нарисованы обвинения против многих представителей оппозиции, и некоторых сажали просто после показа телефильма. Выглядело это так: специально обученные люди приходили в комнату для монтажа в телецентре и там изготовляли, так сказать, «улики» для следствия. Затем они доносили все это до следователей — при помощи трансляции в эфире — и после фильма производились аресты. Судя по тому, что появляются все новые подобные «Анатомии», их авторы очень довольны своей работой — и, может быть, говорят о ней примерно так же, как один из героев Достоевского: «Я с наслаждением писал это, я обличал, даже поклеветал».

Примерно так же работает государственная пропаганда и во многих других сферах. Изготовление фейков поставлено на поток. Например, недавно Алексей Навальный ездил в Испанию на лечение — после того, как ему плеснули в лицо зеленкой. Но на одном из гостелеканалов сейчас захотели преподнести эту поездку как желание политика отдохнуть в Испании — и показали фотографию со словами: «Навальный решил провести время на жарких испанских пляжах».

Только вот блогеры быстро раскопали, что этот снимок был опубликован еще в 2015 году и отдыхал Навальный не в Испании, а в Геленджике. На фотографии была дата — 30.09.2015, однако ее в сюжете аккуратно обрезали.

Придумывают очень многое: фотографии об оппозиционерах, видеоролики о метких ударах российской авиации в Сирии, экономические данные. Сейчас, например, в телепрограммах торжественно объявили об окончании самой продолжительной за 20 лет рецессии в стране: «ВВП вышел в плюс второй квартал подряд!» Но при этом умолчали, что рост был зафиксирован лишь в секторах, связанных с производством оружия, и еще благодаря повышению цен на нефть. «Остальная экономика продолжала стагнировать», — констатируют независимые экономические эксперты.

Так с помощью различных фейков создается придуманный мир — для населения страны. Но и руководители страны сами становятся жертвами этого замкнутого круга обмана и подтасовок.

Михаил Осокин Фото: из личного архива Михаила Осокина

В частности, это вдруг вскрылось после недавней прямой линии президента — когда губернаторы стали говорить: Путин сказал, что деньги выделены, а мы ничего не получали. И знающий не понаслышке кремлевские порядки бывший чиновник администрации президента Михаил Хазин пишет: «Трудно определить, кто врет — губернатор в телевизор или Минфин президенту: могут быть разные варианты, но при этом надо понимать, что вранье может быть в любом месте».

Жаль, что в человеческом организме не предусмотрено два отдельных голоса — о чем мечтал еще Еврипид: «Два голоса пускай бы человек имел — один, особенный, для правды, другой — какой угодно». Так что распознать лживый голос порой можно лишь в результате тщательного расследования. Представители ЕС провели такое расследование — и выявили за год более полутора тысяч лживых сюжетов на российском телевидении. В некоторых из них интервью с европейскими политиками и простыми гражданами были изуродованы до неузнаваемости: «Это даже не ложный перевод — эти слова были полностью выдуманы».

И вот с помощью таких выдуманных слов создаются репортажи о том, что ЕС может развалиться, что дальше будет все хуже и люди побегут из Западной Европы — от хаоса, от ужасов морального разложения. И вот уже в одной из передач декан школы телевидения МГУ Виталий Третьяков призывает не пытаться строить в России ничего из того, что есть на Западе — ни в политической области, ни в духовной. И он рисует впечатляющую картину будущего: «Надо готовиться к тому, что скоро с Запада к нам побегут массами. "Натуралы всех стран, в Россию!" — вот какой нужен лозунг».

То есть Третьяков чуть ли не буквально повторил слова из романа, который приписывают Владиславу Суркову. Там главный герой мечтает о временах, когда Европу постигнет коллапс и разруха: «И побегут к нам, словно Ноевы твари на новый Арарат — англичане, французы и голландцы; и станут нам прислуживать вместо таджиков на многоурожайных полях, усеянных манго, виноградом и тучными поросятами». Наверное, этот роман используется как методическое пособие в государственной системе подготовки тележурналистов.