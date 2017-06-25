В Совфеде отреагировали на обвинение ЦРУ в подрыве демократии

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что РФ десятилетиями пытается подорвать американскую демократию.

В интервью телеканалу MSNBC Майк Помпео сказал, что вмешательство России в президентские выборы 2016 года не стало новостью для спецслужб США.

«Разведывательное сообщество говорило, что в эти выборы вмешивались русские и делали это не самым оригинальным способом. Они делали это на протяжении очень долгого времени, и Россия десятилетиями пытается подорвать американскую демократию», — заявил Помпео.

При этом глава ЦРУ признался, что у него нет доказательств российского вмешательства в американские выборы. Он также не уточнил, как именно Москва десятилетиями подрывала демократию в РФ. Помпео лишь отметил, что США должны отвечать на подобные действия русских.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич призвал Майка Помпео не смешить людей: «Действительно, о каких десятилетних попытках нашей страны подорвать демократию в США можно вести речь, если самой новой России не исполнилось ещё и тридцати лет?! Или глава ЦРУ полагает, что работа американских советников в штабе Бориса Ельцина во время выборов российского президента в 1996 году — и есть подрыв демократии в США. Не надо смешить людей, господин Помпео», — цитирует сенатора «Интерфакс».