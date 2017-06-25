Политика
Источник: Гражданские силы.ру
14:56, 25 Июня 2017 Версия для печати

В камеру заболевшего Алексея Навального вызвали врача

24 июня у Алексея Навального, который отбывает 25 суток административного ареста, поднялась температура.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Кремль поручил социологам провести опрос об отношении россиян к Алексею Навальному и расследованиям ФБК после антикоррупционных митингов.

Портал «Гражданские силы.ру» со ссылкой на свой источник сообщает, что 24 июня в камеру к Навальному, у которого поднялась температура, вызвали врача. По предварительным данным, политик заболел ангиной.

По данным портала, в камере с Навальным находятся семь человек.

13 июня суд дал Алексею Навальному 30 суток ареста за повторное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, демонстрации, митинга. Позднее срок его ареста сократили до 25 суток.

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