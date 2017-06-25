Политика
10:25, 25 Июня 2017 Версия для печати

Эрдоган рассказал о своём недуге после обморока на молитве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упал в обморок на утренней молитве в мечети Мимара Синана в Стамбуле.

Эрдогану стало плохо во время молитвы в честь праздника Ураза-байрам утром в воскресенье, 25 июня. Президент едва не упал, но его подхватили люди, стоявшие рядом. Врачи оказали ему помощь, пишут турецкие СМИ.

«Дисбаланс произошёл из-за проблем с сахаром и артериальным давлением, — сказал Эрдоган после окончания молитвы. — Но я уже восстановился и чувствую себя хорошо».

В октябре 2006 года Реджеп Эрдоган, будучи тогда премьер-министром Турции, упал в обморок перед выступлением в парламенте. Охранники привезли его в больницу, но так перенервничали, что выбежали из машины, забыв политика в салоне. Они разбили стекло и вытащили политика из авто.

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