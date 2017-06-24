Путин рассказал о разведчиках-нелегалах и своей работе в КГБ

Президент РФ Владимир Путин признался, что его работа в КГБ была связана с нелегальной разведкой.

В эфире телеканала «Россия 1» Владимир Путин рассказал ведущему Сергею Брилеву о своей работе в КГБ.

«Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой», — приводятся слова президента на «Вести.ru».

Путин отметил, что разведчики-нелегалы — «люди особые». «Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может, — считает президент. — Это уникальные люди».

Путин добавил, что желает разведчикам «счастья» и «благополучия». «Уверен, они услышат мои слова», — заключил президент.