Политика
Источник: Вести.ru
13:18, 24 Июня 2017 Версия для печати

Путин рассказал о разведчиках-нелегалах и своей работе в КГБ

Президент РФ Владимир Путин признался, что его работа в КГБ была связана с нелегальной разведкой.

В эфире телеканала «Россия 1» Владимир Путин рассказал ведущему Сергею Брилеву о своей работе в КГБ.

«Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой», — приводятся слова президента на «Вести.ru».

Путин отметил, что разведчики-нелегалы — «люди особые». «Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может, — считает президент. — Это уникальные люди».

Путин добавил, что желает разведчикам «счастья» и «благополучия». «Уверен, они услышат мои слова», — заключил президент.

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